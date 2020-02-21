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    مورينيو في لقاء توتنهام واولمبياكوس

    مورينيو: يمكنني أن أحقق هذا الموسم أعظم إنجازاتي كمدرب

    © AFP 2019 / GLYN KIRK
    رياضة
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    قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق "توتنهام هوتسبر" الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، إنه يسعى هذا الموسم لتحقيق أعظم إنجازاته كـ"مدرب".

    وقال مورينيو في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي للنادي اللندني: "إنهاء توتنهام الموسم في المربع الذهبي بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون أمرا لا يصدق، وسيضارع أعظم إنجازاتي كمدرب".

    البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب مانشستر يونايتد المقال
    © REUTERS / CARL RECINE
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    وتابع مورينيو "إن الحصول على المركز الثاني مع مانشستر يونايتد بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 كان واحدا من أعظم الإنجازات التي حققها على مدار مسيرته العامرة بالألقاب".

    واستمر بقوله "لكن إنهاء الموسم الحالي ضمن المربع الذهبي مع توتنهام سيتفوق على هذا الإنجاز خاصة في ظل غياب ثنائي الهجوم المؤثر هاري كين وسون هيونج-مين".

    وكان توتنهام يحتل المركز الـ4 متأخرا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث وبفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي، قبل تولي مورينيو المسؤولية خلفا لماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر/ تشرين الثاني.

    ولكن بمواجهته مع تشيلسي غدا السبت بملعب ستامفورد بريدج، فيمكن الانتصار أن يدخله بقوة للمربع الذهبي.

    وقال مورينيو "الإحصاءات تكون سخيفة جدا في بعض الأحيان، خاصة عندما يحاول الناس التركيز على الإحصاءات الكمية، ونسيان أن كرة القدم ترتكز على أمور تتعلق بالكيف والكفاءة".

    وأردف المدرب البرتغالي قائلا "لكن لو أردتم التركيز على الأرقام فان هاري وسون يسجلان أغلب أهداف الفريق، ولذا أرى انه ليس فقط من منظور شخصي إذا نجحت هذه المجموعة من اللاعبين في إنهاء الموسم في المربع الذهبي دون هاري وسون فإنه سيكون إنجازا لا يصدق".

    وبناء على إحصاءات الدوري الممتاز منذ أن تولى مورينيو المسؤولية حقق ليفربول ومانشستر سيتي وحدهما عددا أكبر من النقاط من توتنهام في آخر 14 مباراة.

    وفي تلك الفترة حقق توتنهام 11 نقطة أكثر من تشيلسي.

    وقال مورينيو "لو طلبتم رأيي كنت سأفضل بدء العمل مع اللاعبين في الأول من يوليو وأن أبدأ فترة الإعداد للموسم دون إصابات وعلى قدم المساواة مع الفرق الأخرى".

    وأضاف قائلا "لكن الأولاد قاموا بعمل رائع وأعادوا أنفسهم إلى المكانة التي نستحقها. في ثلاثة أشهر تطور الفريق وتقدم من المراكز القريبة من الهبوط حتى أصبح على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي. قام الجميع بعمل رائع".

    واستمر مورينيو قائلا

    حصلنا على فرصة مستحقة للمنافسة. البعض يقول إن إنهاء الموسم في المربع الذهبي سيكون أمرا مستحيلا لكننا مستعدون للقتال.

    ورغم تراجع مستوى تشيلسي قال مورينيو إن فريق المدرب فرانك لامبارد مرشح بقوة لاحتلال المركز الرابع في نهاية الموسم.

    أما عن عودته إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي فاز فيه بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز خلال فترتين سابقتين في تدريب تشيلسي، فقال مورينيو: "لا تحمل أي دلالة خاصة بالنسبة لي".

    وقال المدرب الملقب بـ"الاستثنائي رقم 1":

    "الفارق الوحيد ـ أنني في نهاية المباراة أستطيع السير من الملعب إلى منزلي. لكن حتى هذه الميزة لن أستغلها. سأعود مع لاعبي فريقي".

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