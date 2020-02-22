رياضي روسي يكشف تفاصيل تفتيش السلطات الإيطالية لغرفته

صرح رياضي البياثلون الروسي، ألكساندر لوغينوف، الذي تعرض لعملية تفتيش من قبل الشرطة الإيطالية، أن ضباط الشرطة لم يقوموا بتوجيه أي تهمة إليه وكانوا مهتمين بمصادرة ممتلكاته الخاصة فقط.

ويشارك الرياضي لوغينوف برفقة الرياضي يفغيني غارانتشيوف في بطولة العالم للبياثلون في إيطاليا، وأكد لوغينوف: "استيقظنا من صوت اقتحام باب غرفتنا من قبل ضباط إنفاذ القانون الذين صادروا بنادق البياثلون أولا ثم طلبوا منا عدم التحرك".

وتابع لوغينوف: "كانوا مهتمين فقط بممتلكاتنا الخاصة فأخذوا الكمبيوتر والهاتف، وهذا ما أزعجني كثيرا أنا لا أمانع في أن يحققوا أو أن ينسخوا أي شيء من الهاتف، لكن هذه أشياء ضرورية للحياة في وقتنا هذا"، بحسب ما نقلته قناة "ماتش تي في".

من جهته قال غارانتشيوف: "سمحت الشرطة أن يسجل لوغينوف أرقام هواتف عائلته وأصدقائه (قبل أن يصادروا الهاتف)، بعد أن سألت عن أسماء الأشخاص التي سجلها".

وأكد لوغانوف، أن اتحاد البياتلون الدولي (IBU) قد أرسل الشرطة، وبرأيه هذا يدل على عدم الثقة، وهو يأمل أنه سيتم البحث في الحادثة وأن تكون نتائجها إيجابية.