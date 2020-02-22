أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق تشيلسي فوزا صعبا على توتنهام بنتيجة 2-1، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج في ديربي لندن، في إطار الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية تشيلسي، أوليفيه جيرو وماركوس ألونسو في الدقيقتين 15 و48، بينما أحرز هدف توتنهام، أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 40 نقطة في المركز الخامس.