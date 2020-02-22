رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإيطالي... فيديو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سلسلته التهديفية مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري بعدما نجح في زيارة شباك سبال ضمن منافسات الأسبوع الـ25 للدوري الإيطالي مساء اليوم السبت.

وتقدم يوفنتوس عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، بعدما حوّل النجم البرتغالي عرضية الكولومبي خوان كوادرادو داخل منطقة الجزاء إلى شباك سبال.

Don Cristiano Ronaldo, el súper humano que llega a 11 partidos seguidos anotando en Seria A. 🇮🇹🔥 Tiene 35 años y sigue siendo un León hambriento, por eso es el MEJOR goleador de la HISTORIA. 😎⚽️ Spal 1-2 Juventus #SPALJUVpic.twitter.com/nVKNrhECWo — Solo Fútbol Goles ⚽️ (@SoloFGoles) February 22, 2020

وأصبح صاحب الـ35 عاما ثالث لاعب يسجل في 11 مشاركة متتالية في تاريخ الدوري الإيطالي خلال نفس الموسم، بعد جابرييل باتيستوتا مع فيورنتينا موسم 1994-95، وفابيو كوالياريلا مع سامبدوريا بالموسم الماضي 2018-19.

ووصل الأسطورة إلى هدفه رقم 52 في 72 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، بواقع 28 هدفا طوال الموسم الماضي و23 هدفا حتى الآن في الموسم الجاري، منذ انضمامه للسيدة العجوز قادما من ريال مدريد الإسباني.

ويعد كريستيانو، المنضم ليوفنتوس في صيف 2018 ليسجل اليوم الظهور رقم 1000 في مسيرته الكروية، هو أكثر من سجل الأهداف بالدوري الإيطالي (42 هدفا)، منذ تاريخ انتقاله لليوفي مقابل 112 مليون يورو.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيد أهدافه مع اليوفي في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري (2019-20) إلى 21 هدفا حتى الآن، ويفصله 5 أهداف عن شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 26 هدفا.

وحسم فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، مباراته أمام سبال بالفوز بهدفين لهدف، في إطار مباريات الجولة 25 للدوري الإيطالي.

في البداية تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف لليوفي في الدقيقة 39، ثم أضاف الويلزي آرون رامسي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وسجل أنديا بيتانيا هدفا لسبال من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وانتهت المواجهة بفوز يوفنتوس 2-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 60 في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو، و6 عن إنتر ميلان، وتوقف رصيد سبال عند النقطة 15 في المركز الأخير.