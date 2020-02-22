بعد أحداث السوبر.. اتحاد الكرة المصري يعلن عن عقوبات "صارمة" للأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس القادم.

وجاءت العقوبات في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة

وقررت اللجنة القرارات التالية:

إيقاف كل من محمود عبد المنعم ( كهربا ) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك، يوم الخميس، بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات.