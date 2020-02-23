بالضربة الفنية القاضية... فيوري يجرد وايلدر من لقب الوزن الثقيل... فيديو

تغلب البريطاني تايسون فيوري على الأمريكي ديونتاي وايلدر، في النزال الذي أقيم بينهما ليل الأمس بالضربة الفنية القاضية ليحرز لقب الوزن الثقيل للملاكمة. بفوزه في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وفرض البريطاني سيطرته على النزال منذ الجولة الأولى، حتى أنهى الحكم النزال في الجولة السابعة بعد أن قام فيوري بتوجيه ضربات قوية إلى منافسه أدت غلى نزف دماء شديد من أذنه وفمه.

Tyson Fury drops Deontay Wilder 👀 pic.twitter.com/Y9sTaCHfdA — b0xingfan (@b0xingfan) February 23, 2020

وفقد وايلدر لقبه بعد أن توقفت سلسلته الخالية من الخسارة عند الرقم 42 فاز منها 41 بالضربة القاضية وتعادل مرة واحدة.

يذكر أن هذا النزال هو الثاني لهم بعد أكثر من عام مضى على التعادل الذي حكم نزالهما الأول.