هازارد يغيب عن مبارتين تم تحضيره لأجلهما

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن أن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد تم فحصه وأشار التقرير إلى غيابه عن مباراتي مانشستر سيتي وبرشلونة المقبلتين.

ونشر الفريق عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن هازارد يعاني من شرخ في كاحل قدمه الأيمن وسنقوم بتقييم حالته أكثر وتحديد مدة غيابه بشكل دقيق.

Injured Hazard ruled out of Man City, Barcelona clasheshttps://t.co/tMXfi14CRJ — AS English (@English_AS) February 23, 2020

وبذلك يكون ريال مدريد قد تلقى ضربة موجعة ستحرمه من خدمات هازارد في قابل المواعيد المهمة، ومنها مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام وبرشلونة في الدوري الإسباني بداية الشهر القادم.

وكان هازارد بداية هذا الشهر قد بدأ بالعودة التدريجية بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جرمان قبل حوالي 70 يوميا، ليتم تحضيره للعودة من أجل مباراتي السيتي وبرشلونة المصيريتين بالنسبة لريال مدريد.

وخرج إيدين هازارد (يعرج) من مباراة فريقه بالأمس مع ليفانتي والتي خسرها الريال بهدف نظيف، تنازل بسببه مجبراً عن الصدارة لغريمه الأزلي برشلونة.