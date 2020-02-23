بعد الدوري الإيطالي... هل يكون كورونا سبب تأجيل مباريات البطولات الأوروبية؟

قررت السلطات الإيطالية تأجيل أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كانت مقررة، اليوم الأحد، إلى جانب مباراة دولية للسيدات في الرجبي بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان، أمس السبت، إنها قررت تأجيل مباريات إنتر ميلان وسامبدوريا وأتلانتا مع ساسولو وإيلاس فيرونا في مواجهة كالياري إلى تاريخ لاحق لم تحدده.

وقال نادي تورينو في بيان، إن مباراته المقررة اليوم الأحد على أرضه أمام بارما تأجلت أيضا.

Il Torino Football Club comunica che i biglietti emessi per la gara Torino-Parma, rinviata a data da destinarsi, saranno validi per il recupero.



Nei prossimi giorni la Società comunicherà le modalità per eventuali rimborsi#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 23, 2020

وبهذا فإن برنامج مباريات الدوري الإيطالي الأول اليوم يتضمن مباراتين فقط واحدة بين لاتسيو وجنوة على أرض الأخير والثانية بين روما وليتشي في العاصمة روما.

وتواجه إيطاليا أوسع انتشار لفيروس كورونا في أوروبا حتى الآن وأعلنت وفاة شخصين في الشمال منذ يوم الجمعة إلى جانب إصابة أكثر من 100 شخص بالفيروس.

وفي إطار محاولات الحكومة لمكافحة انتشار المرض أغلقت السلطات المدارس والجامعات وألغت بعض الأنشطة في المناطق الأكثر تضررا.

ومن المقرر أن يلتقي انتر ميلان ثالث الدوري الإيطالي مع ضيفه لودوجوريتس البلغاري في إياب دور 16 للدوري الأوروبي الخميس المقبل وهي مباراة تواجه خطر التأجيل أيضا.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" إن المباراة ربما تقام خلف أبواب مغلقة.

#Coronavirus Rinviate in Serie A Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari. A rischio la sfida d'Europa League dei nerazzurri. Fermo tutto lo sport in Lombardia e Veneto https://t.co/dfQJaKbKCr #serieA — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) February 23, 2020

ومن المقرر أن يستضيف نابولي فريق برشلونة الإسباني في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل لكن لم يظهر ما يشير إلى إمكانية تأجيل اللقاء.

وذكرت الصحيفة أن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد إنه شكل فريق عمل لتحليل الوضع".

وكانت مباراة أسكولي أمام كريمونيزي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي قد تأجلت يوم السبت قبل انطلاقها بساعة واحدة بسبب أيضا مخاوف فيروس كورونا.

كما تأجلت مباراة في الدرجة الثالثة بين بياتشينزا وسامبنيديتيزي إلى جانب العديد من مباريات بطولات الشبان والهواة في منطقة لومبارديا.