قرار جديد من الأهلي ضد عقوبات الانضباط بعد أحداث السوبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، لبحث عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق، بعد أحداث مباراة السوبر المحلي، والتي أقيمت في الإمارات وانتهت لصالح الفريق الأبيض بضربات الترجيح.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا طارئ، مساء اليوم الأحد، لبحث سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بعد صدور عقوبات الانضباط، إلا أن مجلس إدارة النادي، وجد أن التقدم بتظلم يعد أمر ضروري أملا في تخفيض العقوبات التي شملت عدد كبير من نجوم الفريق.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي.

وقررت اللجنة القرارات التالية:

إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم، وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك، يوم الخميس، بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات.