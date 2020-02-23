مانشستر يونايتد يقترب خطوة نحو المركز الرابع بفوزه على واتفورد بثلاثية نظيفة

حافظ مانشستر يونايتد على آماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على ضيفه واتفورد، اليوم الأحد، بفضل أهداف برونو فرنانديز وأنطوني مارسيال وميسون جرينوود.

وبهذا الانتصار رفع يونايتد رصيده إلى 41 نقطة من 27 مباراة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع ومتقدما بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير، وبقي واتفورد المتعثر في المركز 19 ولديه 24 نقطة.

وبدا الفريق صاحب الأرض مفككا في أول 20 دقيقة قبل أن يسجل فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 42 ليحرز هدفه الأول مع يونايتد، وأٌلغي هدف سجله واتفورد بداعي وجود لمسة يد بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد في بداية الشوط الثاني.

وضاعف يونايتد تقدمه في الدقيقة 58 عندما تلقى مارسيال الكرة المرتدة من الحارس بن فوستر الذي تصدى لتسديدته الأولى، وراوغ إيتيين كابو بطريقة رائعة قبل أن يسدد الكرة من فوق الحارس في المرمى.

#مانشستر_يونايتد_واتفورد

يونايتد بوجه مغاااير للمباريات السابقة😍

مارسيال يسجل الثاني بطريقة رائعه 🔥👏🏻 pic.twitter.com/kfcsgK60K8 — koora2020 (@koora20201) February 23, 2020

واختتم جرينوود الأهداف بهدف رائع آخر في الدقيقة 75، إذ أطلق تسديدة صاروخية في الزاوية العليا للمرمى بعد أن وجد لنفسه مساحة عند حافة منطقة الجزاء.

وكشفت جماهير يونايتد عن لافتة ضخمة قبل انطلاق المباراة لتكريم حارس مرمى الفريق السابق هاري جريج الذي توفي يوم الأحد الماضي عن 87 عاما.

وكانت هناك دقيقة صمت حدادا على جريج أحد الناجين من حادث تحطم طائرة يونايتد في ميونيخ عام 1958 والذي أسفر عن مقتل 23 شخصا من بينهم ثمانية من لاعبي يونايتد.