المنتخب السوري لكرة السلة يفوز على نظيره السعودي في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا

فاز المنتخب السوري لكرة السلة رجال على نظيره السعودي بنتيجة 75-70 نقطة ضمن المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى بطولة آسيا التي ستقام في مدينة بنغالور الهندية العام القادم.

وكان المنتخب السوري الذي يلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات إيران وقطر افتتح مشواره بالتصفيات بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94 نقطة.

وتضم التصفيات ست مجموعات يتنافس في كل واحدة منها أربعة منتخبات حيث يتأهل صاحب المرتبة الأولى والثانية من كل مجموعة مباشرة في ختام التصفيات الآسيوية إلى بطولة آسيا.

وتلعب المنتخبات التي تحل في المركز الثالث في المجموعات الست دوريا من مرحلة واحدة يتأهل منها أربعة منتخبات إلى كأس آسيا ليكون المجموع الكلي 16 منتخبا.