أهداف مباراة روما وليتشي 4-0 في الدوري الإيطالي... فيديو

حقق فريق روما أول فوز له على ملعبه في الدوري الإيطالي.

وفاز روما على ليتشي 4-صفر اليوم الأحد.

وسجل لروما الهدف الأول فى الدقيقة 13 مخيتاريان، وأحرز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل جيكو الهدف الثالث فى الدقيقة 69.

واختتم الأهداف ألكسندر كولاروف، وذلك بعدما خسر روما مبارياته الثلاث السابقة.