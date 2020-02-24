استوديو نسائي لأول مرة في السعودية لتحليل مبارة "كلاسيكو" الدوري... فيديو

وأذاعت "قناة 24 سعودي العائلة" برنامجا رياضيا نسائيا، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد، لتحليل المباريات بعنوان "الكورة عندنا"، بحسب ما نقل موقع almalnews.
90+ 3' هدف للهلال! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2020
#ادواردو يفتتح التسجيل
#الهلال 1 : 0 #الاتحاد
#الهلال_الاتحاد_الدوري
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/WdsWY8aZ71
ليستضيف البرنامج المحللة الرياضية، نجود الزهراني، ولمى العنزي، لتحليل لقاء "الكلاسيكو" والذي انتهى بفوز الهلال بهدف نظيف.
الكورة عندنا على قناة 24 العائلة— قناة 24 سعودي العائلة (@saudi24_family) February 22, 2020
أهم القراءت الفنية لمباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد .. مع كابتن/ نجود الزهراني و كابتن/ لمى العنزي pic.twitter.com/yhFxCczLw0
وتحدثت الزهراني عن أسباب خسارة الاتحاد، كما أرجعت العنزي إلى أن سبب إلغاء هدف الاتحاد في اللقاء سبب حالة من الإحباط في الفريق.
يذكر أن الهلال يتصدر بطولة الدوري بـ44 نقطة متقدما على أقرب ملاحقيه فريق النصر بفارق 3 نقاط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)