استوديو نسائي لأول مرة في السعودية لتحليل مبارة "كلاسيكو" الدوري... فيديو

شهد لقاء "الكلاسيكو" في السعودية بين فريقي الهلال وضيفه الاتحاد، سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية على إحدى القنوات التلفزيونية تمثلت بتحليل اللقاء من قبل محللة رياضية.

وأذاعت "قناة 24 سعودي العائلة" برنامجا رياضيا نسائيا، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد، لتحليل المباريات بعنوان "الكورة عندنا"، بحسب ما نقل موقع almalnews.

ليستضيف البرنامج المحللة الرياضية، نجود الزهراني، ولمى العنزي، لتحليل لقاء "الكلاسيكو" والذي انتهى بفوز الهلال بهدف نظيف.

الكورة عندنا على قناة 24 العائلة

أهم القراءت الفنية لمباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد .. مع كابتن/ نجود الزهراني و كابتن/ لمى العنزي pic.twitter.com/yhFxCczLw0 — قناة 24 سعودي العائلة (@saudi24_family) February 22, 2020

وتحدثت الزهراني عن أسباب خسارة الاتحاد، كما أرجعت العنزي إلى أن سبب إلغاء هدف الاتحاد في اللقاء سبب حالة من الإحباط في الفريق.

يذكر أن الهلال يتصدر بطولة الدوري بـ44 نقطة متقدما على أقرب ملاحقيه فريق النصر بفارق 3 نقاط.