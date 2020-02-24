حرمان لاعب عربي دولي من اللعب لسبع سنوات بسبب تهم بالفساد

وتم حظر لاعب الكريكيت العماني، يوسف عبد الرحيم البلوشي، لمدة سبع سنوات بعد الاعتراف بتهم الفساد الموجهه إليه والمتعلقة بالتصفيات لكأس العالم للرجال، بحسب "أ ف ب".

وأعلن المجلس الدولي للكريكيت، اليوم الاثنين، أن اللاعب العماني قبل أربع تهم بخرق قانون مكافحة الفساد في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تهم تتعلق بمحاولة لاستدراج لاعب آخر لتغيير نتائج المباريات، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن نهج غير قانوني لتزوير نتائج المبارايات من ثلاثة أشخاص ومحاولة عرقلة التحقيق عن طريق حذف الأدلة من هاتفه.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، المتخصصة بالشأن الرياضي، إن جميع التهم المتعلقة بالتصفياتT20 التي عقدت في دولة الإمارات العام الماضي.

وأشار المدير العام لـ "ICC" في تصريح له نقلته الوكالة إلى أنه "بدون اعتراف السيد بالوشي بالذنب والتعاون الكامل طوال التحقيق الذي أجريناه ، كان يمكن أن يكون الحظر أطول بكثير".

وكانت عُمان كانت واحدة من أربعة فرق حصلت على مكان متقدم من خلال التأهل للدور الأول من كأس العالم للرجال T20 في أستراليا ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول.

وستتقدم الفرق الأربعة الأولى في الجولة الأولى إلى المرحلة الثانية عشرة، حيث ستنضم إلى الفرق الثمانية الأولى في كأس العالم القادم.