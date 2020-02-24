يورغن كلوب يوضح وضع ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن نجاح الريدز يساعده في سوق الانتقالات، فبات من السهل إقناع النجوم بالانضمام إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن ذلك يسبب مشكلة من ناحية أخرى.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي: "ستكون الأمور أسهل أن يراك اللاعبون على هذا النحو، فإذا رأوا أنك ناجح فسيكون من السهل الدخول في محادثات معهم، "لكن في المقابل تجد صعوبة عندما يكون فريقك أفضل، لأن اللاعبون خلال المفاوضات يطرحون أسئلة من نوعية: أين ومتى سأشارك؟"، بحسب ما ذكر موقع "غوول" الرياضي.

وأضاف: "نحن بحاجة للتعاقد مع لاعبين يرغبون بأن يكونوا جزء من الفريق ويقاتلون من أجل مركزهم، واتخاذ الخطوة التالية معنا، وكذلك الذين يرغبون في التطور والتحسن، هذا كل ما في الأمر، لدينا هذه النوعية من اللاعبين، ومن يريد الانضمام إلينا يحتاج لأن يكون كذلك".

وعن الفئات العمرية أضاف كلوب "الفئة العمرية للفريق جيدة في الوقت الحالي. خلال عامين أو ثلاثة، ربما سيكون الأمر مختلفًا ولكن في الوقت الحالي، الوضع جيد، هذا يعتمد على ما تريده، هل هو عمر جيد للبيع؟ ربما لا. ولكن هل هو عمر جيد للأداء؟ نعم، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نفكر فيها، إنها فترة مثيرة للاهتمام".

وبسؤاله عما إذا كان يرى فريقه الأفضل في العالم، أجاب: "لا، نحن أكثر انتقادًا لأدائنا لأن الناس لا ترى سوى النتائج التي تعد استثنائية بلا شك، ولكننا لا نرى أنفسنا الأفضل في العالم".

وعند سؤاله عن مباراة دوري الأبطال ضد أتليتيكو مندريد الإسباني قال كلوب "ما أحببته في فريقي أمام أتلتيكو، هو أننا لم نلعب كأفضل فريق في العالم، لقد قاتلنا كالمجانين من أجل التغلب عليهم".

وأكمل: "كان موقفنا في هذه المباراة استثنائيًا، حيث كانت خارج ملعبنا، واستقبلنا هدفًا مبكرًا من كرة ثابتة، كما أننا تعرضنا لهجمات مرتدة خطيرة رغم قلتها، لديهم جودة لا تصدق ومع ذلك كنا نلعب بحماس ونحاول على مدار 95 دقيقة".

ويأمل لاعبو ليفربول وجماهير الفريق، بتكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث خسروا ضد برشلونة بثلاثية نظيفة ذهابا في "كامب نو"، لكنهم انتصروا برباعية نظيفة في "آنفيلد"، وحصد الريدز اللقب في النهاية على حساب توتنهام.