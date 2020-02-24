من الصين إلى أوروبا... كورونا يعصف بكرة القدم

تفشي فيروس "كورونا" في الصين دفع المسؤولين على إلغاء بداية الموسم الجديد لبطولة الدوري الصيني لكرة القدم للمحترفين، ليوجه القرار لطمة لكل الفرق والرعاة.

لعنة إيقاف الدوري الصيني بسبب تفشي "كورونا" انتقلت للقارة الأوروبية بعد إكتشاف عدد من الإصابات في عدد من الدول.

سجلت إيطاليا أول حالة وفاة بالفيروس وهي لرجل يبلغ من العمر 78 عاماً من مدينة بادوفا في إقليم لومبارديا، ويعيش الشارع الكروي في إيطاليا موقفا لايحسد عليه لأن أول شخص أصيب به في المدينة هو لاعب كرة قدم هاو يبلغ من العمر 38 عاماً، ويلعب في فريق كودونو المحلي.

قررت السلطات الإيطالية تأجيل أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كانت مقررة، يوم الأحد، إلى جانب مباراة دولية للسيدات في الرجبي بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان، أمس السبت، إنها قررت تأجيل مباريات إنتر ميلان وسامبدوريا وأتلانتا مع ساسولو وإيلاس فيرونا في مواجهة كالياري إلى تاريخ لاحق لم تحدده.

وقال نادي تورينو في بيان، إن مباراته المقررة اليوم الأحد على أرضه أمام بارما تأجلت أيضا.

Il Torino Football Club comunica che i biglietti emessi per la gara Torino-Parma, rinviata a data da destinarsi, saranno validi per il recupero.



Nei prossimi giorni la Società comunicherà le modalità per eventuali rimborsi#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 23, 2020

ومن المقرر أن يلتقي انتر ميلان ثالث الدوري الإيطالي مع ضيفه لودوجوريتس البلغاري في إياب دور 16 للدوري الأوروبي الخميس المقبل وهي مباراة تواجه خطر التأجيل أيضا.

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" إن المباراة ربما تقام خلف أبواب مغلقة.

#Coronavirus Rinviate in Serie A Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari. A rischio la sfida d'Europa League dei nerazzurri. Fermo tutto lo sport in Lombardia e Veneto https://t.co/dfQJaKbKCr #serieA — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) February 23, 2020

ومن المقرر أن يستضيف نابولي فريق برشلونة الإسباني في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل لكن لم يظهر ما يشير إلى إمكانية تأجيل اللقاء.

وذكرت الصحيفة أن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد إنه شكل فريق عمل لتحليل الوضع".

وضع فيروس كورونا الكرة الصينية في مأزق حقيقي وأزمة كبيرة، حيث جاء قرار التأجيل للدوري، وسط حالة من الارتباك بشأن مصير الموسم الكروي، وبالطبع سيكبد قرار التأجيل الفرق المشاركة في البطولة،

وكذلك الرعاة خسائر مالية فادحة، بالإضافة للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا العام.

وإذا قدر لبطولة هذا الموسم أن تقام، فلن يكون هذا قبل شهر أبريل/نيسان المقبل، على الأقل، حسبما يتنبأ خبراء الصحة في الصين حال استقرار الوضع بالنسبة لفيروس كورونا قبل هذا التاريخ.