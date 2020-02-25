زيدان يقع في حيرة الخيار بين بيل وإيسكو

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، غداً الأربعاء، مباراة القمة المنتظرة مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن إطار مباريات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعد إصابة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد في اللقاء الذي جمعه مع ليفانتي في الدوري الإسباني، والذي خسره الميرنغي بهدف مقابل لا شيء.

لذلك يواجه المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، أزمة كبيرة قبل مباراة الأربعاء في اختيار التشكيلة التي سيخوض بها المباراة، والحيرة التي تنتابه بين غاريث بيل الذي فقد الثقة بنفسه وثقة الجماهير به، وبين إيسكو، حسب مانشرته صحيفة آس المقربة من النادي الملكي.

The ‘Lord of the Finals’ has had issues when it comes to scoring in the earlier knock-out stages of the Champions League...https://t.co/VJNyPjXSdc — AS English (@English_AS) February 25, 2020

هذا وخاض فريق ريال مدريد ، اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير على الفالدي بيباس استعداداً لمواجهة مانشستر سيتي وسط حالة من الحماس الشديد سيطرت على كل لاعبي الفريق.

وتأهل ريال مدريد، بقيادة مديره الفني المحنك في البطولة، الفرنسي زين الدين زيدان، إلى دور الستة عشر عقب إنهائه دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف باريس سان جيرمان، بينما احتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة، تحت قيادة مدربه الإسباني الخبير بيب جوارديولا، الذي سبق له مواجهة فريق ريال مدريد كثيراً حين كان مديراً فنياً لغريمه التقليدي برشلونة لعدة سنوات.