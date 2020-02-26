المرأة السعودية على موعد مع حدث تاريخي الشهر المقبل... فيديو

مرت السعوديات بتحولات سريعة على مدار العام الماضي 2019، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء التي كانت مهدرة لسنوات طويلة. ورغم أن مجمل الحقوق التي نالتها المرأة في المملكة لم يمض عليها سوى بضعة أشهر، إلا أن الرياض أصبحت عاصمة المرأة لعام 2020.

وأطلقت المملكة العربية السعودية دوري كرة القدم للسيدات اللائي يبلغن من العمر 17 عاما أو أكبر، وفقًا للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وسينظم الموسم الافتتاحي لدوري كرة القدم النسائي الرسمي في الرياض وجدة والدمام "مع إمكانية الاعتماد أكثر على التسجيلات"، وفق ما أفاد به الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في بيان.

من جانبه قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود رئيس الاتحاد، إن "انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات يعد قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام بالنسبة لمستقبل بلدنا، وصحتنا، وشبابنا، وطموحاتنا لرؤية كل رياضي يتم الاعتراف به وتغذيته إلى أقصى قدراته".

وأشاد الأمير خالد بإطلاق الدوري، وعلق: "بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة ، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يعتبر انطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي قفزة كبيرة ونوعية لمستقبل بلدنا، وشبابنا وصحتنا، ولطموحاتنا للاعتراف بطاقات كل رياضي في المملكة، والعمل على دعمه”.

وأضاف رئيس الاتحاد: "خطوة إطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، بمبادرة من اتحاد الرياضة للجميع، هي خطوة استراتيجية وتاريخية في إطار برنامج جودة الحياة ، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل مجتمع أكثر نشاطًا وصحة"، وفقا لموقع "الرياضة للجميع".

وتابع الأمير السعودي: "إن دعم المرأة في مجال الرياضة والاعتراف بإنجازاتها الرياضية، يعتبر خطوة مهمة للمستقبل، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع متحمس وسعيد لرؤية هذا الأمر يتحقق".

وفي السياق نفسه، علقت السيدة شيماء بنت صالح الحصيني المديرة التنفيذية للاتحاد، "إن تمكين المرأة يكون عبر تبني برامج كهذه، مثل دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي الذي له انعكاس شديد الإيجابية على صحة المرأة ولياقتها البدنية".

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Join the first Women's football league in the kingdom. Register now#SaudiWFL #دوري_WFL pic.twitter.com/hhaJ3OTkIX — Women's Football League (@WFLeagueKSA) February 24, 2020

وأكدت الحصيني: "نحن في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ملتزمون بوضع المرأة في مقدمة مهمتنا، بهدف تنمية مجتمع صحي ونشط في المملكة، وسنواصل إشراك المعنين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف معًا".

وأضافت الحصيني: "أدى هذا النشاط إلى تحول نوعي في رياضة المرأة في المملكة ، وإن دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي سيسهم في تحقيق العديد من المكاسب الفنية والإدارية بالإضافة إلى زيادة الخبرات الرياضية".

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي في المملكة https://t.co/VkAJ6zl50O @WFLeagueKSA #برنامج_جودة_الحياة — Sports for All | الرياضة للجميع (@Saudi_SFA) February 24, 2020

وتابعت الحصيني على أنه "قام أعضاء الاتحاد بإقامة عدد من ورش العمل المكثفة برئاسة السيدة سارة الجعويني، مديرة إدارة التطوير الرياضي في الاتحاد، من أجل ضمان وجود بنية تحتية قوية دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي ، وفق مقاييس جيدة وطويلة الأمد".

يشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، يؤكد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة. وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.

اعتماد مجلس الوزراء السعودي "رؤية المملكة السعودية 2030" يشكل تطوراً في النهج القيادي السعودي التقليدي.