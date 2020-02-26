"كاف" يحرم دولة أفريقية من استضافة أية مباريات دولية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، قرارا رسميا بمنع دولة أفريقية من استضافة أي مباريات دولية.

وقرر "كاف" عدم استضافة زيمبابوي لأية مباريات دولية حتى إشعار آخر، لفشل ملاعبها في تلبية المعايير المطلوبة، بحسب ما نشره موقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراره بحرمان زيمبابوي من استضافة أية مباريات دولية ولذلك لعدم أهلية ملاعبها.

جاء ذلك عقب زيارة تفقدية قام بها وفد من "كاف" إلى زيمبابوي في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

واكتشف "كاف" أن الملاعب "لا تتماشى مع المعايير" المطلوبة لاستضافة مباريات من هذا النوع.

ومن المقرر أن يختار المنتخب الوطني أرضا محايدة لاستكمال باقي مبارياته على أرضه في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون.