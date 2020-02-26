السعودية تجهز 500 مليون دولار لاستضافة نزال جديد للملاكم تايسون فيوري

تعتزم المملكة العربية السعودية تقديم عرض ضخم لاستضافة النزال القادم في الملاكمة الذي سيخوضه تايسون فيوري، ضد ديونتاي وايلدر، أو ضد أنتوني جوشوا.

ويذكر أن أربعة من أفراد العائلة المالكة السعودية حضروا نزال فيوري ووايلدر مساء السبت الماضي 22 فبراير/ شباط في الولايات المتحدة، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الوفد السعودي كان بقيادة الأمير خالد.

يُذكَر أن الأمير خالد مفوض من قبل الأمير السعودي محمد بن سلمان لجلب فعاليات رياضية كبرى إلى المملكة العربية السعودية لتنشيط السياحة الرياضية في المملكة، التي تبدو أحد أولويات ولي العهد السعودي، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

Saudi Arabia ready to host £400MILLION Tyson Fury showdown... after four members of royal family were seen at ringside in Las Vegashttps://t.co/0GKvDE4Bjy — Better than Backpage: FBSM Reviews (@Christo82220244) February 25, 2020

​ويعتزم الوفد إخبار مروِّج مباريات جوشوا المحامي إدي هيرن برغبتهم في إقامة نزالٍ كبير للملاكمة بالسعودية، علماً بأنه تم رصد مبلغ ضخم يقدر بـ 500 مليون دولار كجوائز لذلك النزال، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيرن تعاون مع الأمير خالد في إقامة نزال الإعادة الذي جمع بين جوشوا وأندي رويز في العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي شهد منح جوائز مالية طائلة.

يذكر أن جوشوا حصل على 85 مليون دولار بعد نجاحه في استعادة لقبه من رويز في النزال الذي شهدته حلبةً مؤقتة في السعودية. ويعتزم السعوديون الآن إقامة سلسلة من النزالات من المنتظر أن يخوضها فيوري في الملعب الوطني، على أن يُقام النزال الأول في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما قد يجعله غنياً بدرجة تفوق أحلامه.