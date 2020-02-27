محمد صلاح يعلق على اختياره سفيرا لتعليم اللاجئين... صور

ونشر محمد صلاح عددا من الصور على هامش الاحتفالية التي أُقيمت بمناسية تنصيبه سفيرا، على حسابه في تويتر، اليوم الخميس، وأرفقها بتعليق "شرف كبير لي أن ألعب دورا في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف لضمان حصول الأشخاص الأقل حظا على فرصة عادلة في الحياة والتعليم ويستمر مدى الحياة".

It’s an honour to play a part in such a large scale and ambitious project aimed at making sure those less fortunate get a fairer chance at life. Education is the key, and it lasts for life. pic.twitter.com/xawZ462CoF — Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2020

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق على موقعها الرسمي، اختيار محمد صلاح، ليكون أول سفير لـ"شبكة التواصل المدرسي الفوري" لتعليم اللاجئين، لمساعدة صغار السن من خلال توفير مادة تعليمية ذات جودة.

صلاح سيكون عليه زيارة بعض المدارس التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة؛ لزيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الجيد للأطفال اللاجئين.