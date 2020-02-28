وزير الصحة الأسترالي يطمئن الجمهور قبل سباق "فورمولا 1" للسيارات

حث جريج هانت وزير الصحة الأسترالي، اليوم الجمعة، جمهور بلاده المحب للرياضة على عدم الخوف من احتمال العدوى بفيروس كورونا عند حضور أحداث رياضية كبيرة مثل سباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات في الشهر المقبل.

بدأت أستراليا، أمس الخميس، إجراءات طارئة تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أصاب نحو 80 ألف شخص حول العالم، وتسبب في وفاة ما يزيد عن 2700 شخص.

وكشفت أستراليا عن وجود 23 إصابة بالفيروس في أراضيها، ورغم تأجيل وإلغاء عدد من الأنشطة والأحداث الرياضية بسبب الفيروس حول العالم، إلا أن هانت يؤكد أن الفيروس لا يزال تحت السيطرة في بلاده.

وقال الوزير الأسترالي للصحفيين في ملبورن عن ذلك: "رسالة اليوم من الولايات والمناطق، مارسوا حياتكم بصورة طبيعية... استمروا في أنشطتكم العادية واذهبوا إلى المطاعم الصينية وإلى مباريات كرة القدم أو إلى سباق الجائزة الكبرى للسيارات".

"رسالة هذا الأسبوع تأتي بسبب انتشار الفيروس حول العالم واحتمال كبير بإمكانية وصوله إلى أستراليا في مرحلة ما. نقول إننا مستعدون لهذه اللحظة لأنه ليس لدينا مناعة لكن من المهم جدا المضي قدما في حياتنا اليومية بصورة طبيعية."

ومن المقرر إقامة سباق أستراليا الافتتاحي لموسم فورمولا 1 للسيارات في حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 15 مارس/آذار المقبل بحضور نحو 300 ألف مشجع، بحسبت ما نقلت "رويترز".

وبسبب الفيروس تأجل سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي والذي كان مقررا في 19 أبريل/ نيسان، وكذلك ثارت شكوك حول إقامة سباق جائزة فيتنام الكبرى والمقرر في أبريل أيضا لنفس السبب.