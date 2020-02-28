كلوب: "اليائسون" قد يكونون أكثر خطورة على ليفربول من مانشستر سيتي

حذر يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة 28 فبراير/شباط، ممن وصفهم بـ"اليائسين"، الذين قد يكونون أكثر خطورة من منافسه على لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي المنشور على الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "من يعتقد أن مواجهتنا مع واتفورد ستكون سهلة، فهو يستهزئ بفريق يمتلك إمكانيات بدنية غير طبيعية".

وتابع المدير الفني لليفربول ، بقوله: "لم أكن بحاجة إلى دليل على قوة الدوري الإنجليزي أكثر مما واجهناه أمام نورويتش سيتي ووست هام في المباراتين السابقتين والفوز بفارق هدف وحيد، وهم في أسفل الجدول".

واستمر كلوب بقوله: "اليائسون يكونون أخطر بكثير في الدوري الإنجليزي من أصحاب المركز الثاني".

ويحتل واتفورد المركز الـ19 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة فقط.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الـ19 على التوالي، ليواصل طريقه من أجل حسم لقب "البريمر ليغ" برصد 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي.

وفاز ليفربول على بشق الأنفس على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز على نورويتش سيتي بهدف قاتل في نهاية المباراة.

وعن تلك المباراة قال كلوب: "يجب أن نكون مستعدين بنسبة 100% لهذه المعارك، وهذا ما أحبه مع أولادي، فهو لا ينظرون إلى الفرق بتعالي، ولا يفقدون الرغبة في الفوز".

وأردف المدرب الألماني بقوله: "مواجهة واتفورد ستكون صعبة للغاية، فهو فريق مستعد بدنيا بنسبة 100%، وأعتقد أن الجميع سيرى معنى هذا الكلام، لذلك علينا أن نكون مستعدين للغاية لتلك المواجهة".

Join the boss LIVE as he looks ahead to our trip to @WatfordFC 🙌



Fitness news, a match preview and more to be discussed 👊 #WATLIV https://t.co/9mr2bItQXz — Liverpool FC (@LFC) February 28, 2020

​ولفت كلوب الانتباه إلى أن جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وشاردان شاكيري، سيغيبا عن مواجهات ليفربول حتى نهاية الأسبوع.

وعن تلك الإصابات قال كلوب: "هندرسون وميلنر يستعدون أكثر وأكثر وفي طريقهم للتعافي، ولكن علينا أن ننتظر حتى يكونوا جاهزين بنسبة 100%، أما شاكيري فأعتقد أن حالته تحتاج مزيدا من الوقت".