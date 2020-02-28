مشكلة كبيرة قد تكون سببا لخسارة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رغم فارق النقاط

أشارت تقارير صحفية نشرت في إنجلترا، اليوم، عن إمكانية خسارة فريق ليفربول الإنجليزي لقب دوري الدرجة الممتازة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية في عددها الصادر، اليوم، أن نادي ليفربول لم يضمن الفوز بلقب الدوري بعد، بسبب فيروس كورونا.

ونوهت إلى أنه قد تشطب نتائج الموسم بجميع البطولات "بدون هبوط وصعود".

وأضافت: "في حالة انتشار المرض بشكل أكبر في بريطانيا سيتم إلغاء كل البطولات والتوجه إلى محادثات يتم من خلالها اتخاذ القرار بإلغاء النتائج أو اعتمادها.

وتابعت الصحيفة: "لا يوجد لوائح في الاتحاد الإنجليزي تحكم في حالات الأزمات، لذلك قد يطلب البرلمان البريطاني إيقاف الرياضة لمدة شهرين في حالة انتشار المرض بشكل أكبر، حينها على الاتحاد الإنجليزي إجراء اجتماع لاتخاذ القرار.

يذكر أن جماهير ليفربول لم يكتب لها الفرح بهذا الإنجاز منذ اعتماد التسمية الجديدة للبطولة عام 1989، وخسر ليفربول فرصته بإحراز كأس البريمير ليغ بعد أن كان قريبا منه ثلاث مرات في أعوام 2009 - 2013 - 2019 لأسباب مختلفة.

ففي عام 2009، قصة البالون الشهير الذي رماه طفل من المدرجات سبّب بدخول هدف في مرمى ليفربول وخسارة اللقاء، وعام 2013، عندما "زحط" جيرارد أمام مدافع تشيلسي، وعام 2019، عندما أحرز محمد صلاح هدف على السيتي ولم يحتسب لعدم قطع الكرة بكامل محيطها خط المرمى.