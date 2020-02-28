إصابة لاعب يوفنتوس السابق بفيروس "كورونا"

أفادت تقارير إيطالية، أمس الخميس، أن لاعب يوفنتوس السابق، كينغ أودوه، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح أول حالة بين لاعبي كرة القدم في إيطاليا.

ويتواجد اللاعب صاحب الـ22 عاما حاليا في وحدة مكافحة العدوى بإحدى مستشفيات مدينة سيينا الإيطالية، وهو في حالة جيدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ذهب بنفسه إلى المستشفى قبل عدة أيام، بعدما شعر بارتفاع في درجة الحرارة، ليتم وضعه في الحجر الصحي منذ ذلك الحين.

وكينغ أودوه نيجيري المولد إيطالي الجنسية، وهو حاليا مهاجم نادي بيانسي الناشط بالدرجة الثالثة الإيطالية.

وبعد أن ثبتت إصابة أودوه بالفيروس التاجي، تم وضع كافة زملائه بالفريق في الحجر الصحي الوقائي.

Former Juventus youth product King Udoh is the first professional football player diagnosed with coronavirus in Italy, he’s currently playing for Pianese, the team that Juventus U23 faced in the last week, according to reports. pic.twitter.com/OiAwiZz6kR — KhaledAlnouss (@KhaledAlnouss2) February 28, 2020

وقالت وزارة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، في بيان: "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2788، وتم تسجيل 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.