أهداف مباراة الزمالك والترجي 3-1 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

اقتنص الزمالك المصري فوزا مثيرا على حساب ضيفه الترجي التونسي بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في ستاد القاهرة في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقلب الزمالك الطاولة على الترجي بعدما تقدم الجزائري عبد الرؤوف بن غيث للترجي في الدقيقة 27، ولكن الفريق المصري تعادل بهدف المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 31.

وأحرز المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 72، ثم حصل نفس اللاعب على ضربة جزاء سجل منها محمود علاء الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

ومن المقرر أن يتقابل الفريقان على ملعب رادس لخوض مباراة الإياب في تونس يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل.