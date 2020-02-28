أول تعليق من مدرب الزمالك على الانسحاب أمام الأهلي

أصدر المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، مساء اليوم الجمعة 28 فبراير/شباط، أول تعليق على الانسحاب أمام الأهلي في مباراة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تصريحات مدرب الزمالك في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي التي فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في تصريحات نقلها موقع "مصراوي": "عدم خوض مباراة الأهلي ألقى بظلاله على تركيز لاعبي الفريق في التدريبات".

وتابع قائلا: "لا نفكر في مسألة إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا أو عبد الله جمعة حاليا".

واستمر المدرب الفرنسي قائلا "لم تكن المشاركة أمام الأهلي في المواجهة الأخيرة أمرا إيجابيا بل سلبيا إلى حد بعيد".

واستدرك قائلا "لم نكن في كامل تركيزنا خلال التدريبات بسبب التردد في قرار خوض المباراة من عدمها، ولكن لابد أن يعرف الجميع أن الموسم مازال طويلا ولدينا العديد من البطولات التي نشارك فيها".

وقال كارتيرون:

"عبدالله جمعة ومحمود شيكابالا سيشاركان في مباراة العودة بشكل طبيعي ولا أفكر في إيقافهما محليا".

وقال مدرب الزمالك إن استبعاد يوسف إبراهيم "أوباما" من قائمة مباراة الترجي، كان بسبب الإصابة، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون جاهزا في مباراة العودة أمام الترجي يوم 6 مارس/آذار.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عاقب الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي التي كان مقررا خوضها يوم الاثنين الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعبر بيان رسمي على الحساب الرسمي بـ"فيسبوك"، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، "اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة بنتيجة 2-0".

وأوضح البيان أنه "سيتم خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة".

وأضاف البيان أنه "تم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه".

رفض نادي الزمالك خوض مباراة الأهلي مساء الاثنين الماضي، وأعلن تعذر وصول حافلة الفريق التي كانت تقل بعض من لاعبي فرق الشباب إلى ملعب المباراة.

كما رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، في تصريحات لوسائل الإعلام، توقيع أي عقوبة على الفريق وهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، لكن يملك الزمالك مباراة أقل، فيما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.