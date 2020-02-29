لاعب إنجليزي ينفذ هدفا خارقا يدخل التاريخ.. فيديو

نفذ لاعب النادي الأرلندي "دوندالك"، الإنجليزي جوردان فلوريس، هدفا خارقا في مباراة بطولة أيرلندا ضد نادي "شامروك روفرز" الأيرلندي.

وتميز اللاعب في الدقيقة 22، حيث تعادلت النتيجة، واستخدم فلوريس التمريرة من الضربة الركنية وقام بضرب الكرة بقوة شديدة حيث اصطدمت بالزاوية العليا من المرمى ثم عادت محلقة إلى الملعب.

Shamrock Rovers 1-1 Dundalk - Wow! Jordan Flores scores a goal of the season contender to level things at Tallaght. You'll be watching this goal for years to come. #rtesocer pic.twitter.com/tIhtCrKfml — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) February 28, 2020

ووصف موقع "آر تي إي سوكر" الهدف الذي نفذه لاعب خط وسط، أنه يتنافس على لقب الهدف الأفضل لهذا العام، وجاء في المنشور "سوف نعيد مشاهدة هذا الهدف لسنوات عديدة".

وكان لدى كلا الفريقين 10 نقاط قبل بدء المباراة.