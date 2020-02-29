قاديروف يقيم ضربة المصارع الروسي القاضية.. فيديو

قيم الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، على صفحته على إنستغرام، ضربة مصارع الفنون القتالية المختلطة، الروسي ألكسندر يميليانينكو، بعد نزال معه.

ووصف قاديروف يميليانينكو بأنه أحد أفضل المقاتلين في روسيا والعالم من الذين يتمتعون بإمكانيات هائلة، وكتب الرئيس "كنت سعيدًا بممارسة التدريب ومن ثم النزال مع ألكسندر، فضربته قوية وردة فعله سريعة كالبرق، وقدرته على التحمل ممتازة، وهذه الخصائص نادرة في شخص".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РОФ им.Ахмата Кадырова (@za_kadyrova_95eng) 28 Фев 2020 в 2:45 PST

وكتب قاديروف في وقت سابق على "انستغرام"، أنه يستعد لنزال مع يميليانينكو، فقد التقى الرئيس مع المصارع في أحد شوارع غروزني، وقال "اصطدمنا وجها لوجه وشرعنا في المواجهة لدرجة تطاير الشرر وتصاعد أعمدة الدخان من الأرض".

ويتدرب يميليانينكو في نادي "أخمات" للمصارعة، الذي يشرف عليه قاديروف، ويستعد المصارع لنزال ضد محمد إسماعيلوف، في 3 أبريل/نيسان عام 2020.