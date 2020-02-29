أهداف مباراة واتفورد وليفربول 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

تعرض ليفربول، مساء اليوم السبت، لهزيمة مذلة أمام واتفورد، بنتيجة 3-0 في إطار منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانهزم رفاق محمد صلاح بثلاثية نظيفة، سجلت كلها خلال الشوط الثاني من اللقاء، بواسطة إسماعيلا سار في الدقيقتين 54 و60، وتروي دييني الهدف الثالث في الدقيقة 72.

#WATLIV WATFORD!!! Finally an end to the undefeated run? pic.twitter.com/cMaxJbCSQ7 — Ali Zidan (@ZIDANali007) February 29, 2020

وهذه أول هزيمة لأبناء المدرب الألماني يورغن كلوب، خلال الموسم الجاري 2019/20.

What a goal for Watford 🤯🔥😍😍😍



Liverpool defenders, no comment 😑



#WATLIV 2-0



pic.twitter.com/kVXXThcdXU — Top Videos (@Top5Vid) February 29, 2020

وعقب هذه الخسارة، تجمد رصيد "الريدز" في 79 نقطة بالمركز الأول، فيما بات رصيد واتفورد 27 نقطة بالمركز 16.

Watford here saving football, Sarr brace as Deeney makes it 3-0 against Liverpool. #WATLIV

Btw VAR won't save youpic.twitter.com/B4ZswZmxcA — ℳcCσʏ™🇬🇭 (@mcCoydey) February 29, 2020

وكان ليفربول يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي بتحقيق 19 انتصارا متتاليا في الدوري الممتاز بملعب واتفورد.