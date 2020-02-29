أهداف مباراة واتفورد وليفربول 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

وانهزم رفاق محمد صلاح بثلاثية نظيفة، سجلت كلها خلال الشوط الثاني من اللقاء، بواسطة إسماعيلا سار في الدقيقتين 54 و60، وتروي دييني الهدف الثالث في الدقيقة 72.
#WATLIV WATFORD!!! Finally an end to the undefeated run? pic.twitter.com/cMaxJbCSQ7— Ali Zidan (@ZIDANali007) February 29, 2020
وهذه أول هزيمة لأبناء المدرب الألماني يورغن كلوب، خلال الموسم الجاري 2019/20.
What a goal for Watford 🤯🔥😍😍😍— Top Videos (@Top5Vid) February 29, 2020
Liverpool defenders, no comment 😑
#WATLIV 2-0
pic.twitter.com/kVXXThcdXU
وعقب هذه الخسارة، تجمد رصيد "الريدز" في 79 نقطة بالمركز الأول، فيما بات رصيد واتفورد 27 نقطة بالمركز 16.
Watford here saving football, Sarr brace as Deeney makes it 3-0 against Liverpool. #WATLIV— ℳcCσʏ™🇬🇭 (@mcCoydey) February 29, 2020
Btw VAR won't save youpic.twitter.com/B4ZswZmxcA
وكان ليفربول يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي بتحقيق 19 انتصارا متتاليا في الدوري الممتاز بملعب واتفورد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)