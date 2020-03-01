لاعبو بايرن ميونيخ يتبادلون الكرة مع الخصم ويرفضون مهاجمته... فيديو

اهتمت وسائل الإعلام العالمية برصد ما وصفته بـ"المشهد الاستثنائي" في عالم كرة القدم، الذي شهدته مباراة بايرن ميونيخ وهوفنهايم.

ونشر موقع "وان فوتبول" الرياضي العالمي، تقريرا عن تفاصيل وقائع مباراة بايرن ميونخ الأخيرة، والتي اضطر فيها لاعبو الفريق البافاري لتبادل الكرة في وسط الملعب مع منافسيهم من دون أن يحاول أي منهم مهاجمة مرمى الآخر.

وكان حكم المباراة قد قرر وقف المباراة قبل نهايتها بـ11 دقيقة تقريبا، بسبب هجوم جماهير النادي البافاري، التي رفعت لافتات وصفت بـ"العنصرية"، والتي تضمنت سباب إلى مالك نادي هوفنهايم، ديمتار هوب.

ورغم تدخل لاعبي بايرن ميونيخ والإدارة الفنية للفريق، لمطالبة الجمهور بإيقاف الصيحات واللافتات، لكن الهتافات تجددت مرة أخرى في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وبدأ بعدها لاعبو بايرن ميونيخ وهوفنهايم في تبادل الكرة في منتصف الملعب، في رسالة "رفض" لهتافات جماهير النادي البافاري.

1. La afición del Bayern sacó una pancarta insultando al dueño del Hoffenheim: el partido se paró y la plantilla se enfrentó a sus hinchas. 2. Tras reanudarse, volvió a sacar otra pancarta: el árbitro suspendió el partido. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mCsF9Eij5s — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 29, 2020

​ورغم ذلك استمرت الهتافات، حتى اضطر الحكم لطلب خروج الفريقين من أرض الملعب وأنهى المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي بـ11 دقيقة تقريبا.

وتهاجم جماهير بايرن ميونيخ مالك نادي هوفنهايم، باعتباره المالك الفردي الوحيد لنادي في الدوري الألماني "البوندسليغا".

Hoffenheim-Bayern stopped for a few minutes with Bayern 6-0 up as fans in the away block unfurl a banner. “Dietmar Hopp [TSG owner] remains a son of a whore.” Bayern players run over telling them to stop. So does coach Hansi Flick, shouting at the fans, furiously gesticulating. pic.twitter.com/klFYgzsu4q — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) February 29, 2020

​وتختلف ملكية هوب هن ناديي فولفسبورغ وبايرن ليفركوزن، التي تعود ملكيتهما إلى شركات ومؤسسات عالمية.

وتعود ملكية باقي الأندية الألمانية في البوندسليغا إلى جمعيات عمومية، ما يجعل هوب عرضة لهجوم عدد كبير من الجماهير في ألمانيا.

وقبل نهاية المباراة كان بايرن ميونيخ يتقدم في النتيجة بستة أهداف دون رد.

ويتربع النادي البافاري على قمة الدوري الألماني برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق لايبزغ صاحب المركز الثاني.