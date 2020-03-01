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12:12 GMT01 مارس/ آذار 2020
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    زين الدين زيدان خلال مؤتمر توليه تدريب ريال مدريد

    زيدان: أعرف ما يتوجب علي القيام به لإيقاف ميسي... فيديو

    © RIA Novosti . SUSANA VERA
    رياضة
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    أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن معرفته الكاملة بطريقة إيقاف البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل مباراة الكلاسيكو مساء اليوم الأحد، كما أكد على جاهزية الميرينغي الكاملة للقاء رغم النتائج السيئة الأخيرة، خاصة أمام مانشستر سيتي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة 1-2 على ملعبه سانتياغو برنابيو.

    وقال زيدان: "إنها لحظة حساسة، يجب أن يكون تفكيرنا إيجابياً ولا نسمع ما يقوله الآخرون، أعلم أن جمهورنا منزعج بعض الشيء، ولكننا بحاجة إليهم غداً، وأن يكونوا معنا في سانتياغو برنابيو". بحسب ما نقلت صحيفة "Marca" الإسبانية.

    وأضاف: "من المهم أن نلعب بشكل جيد وأن نحقق النتيجة المطلوبة. ما حدث أمام مانشستر سيتي لا يجب أن يتكرر، ولكن هذه كرة القدم، وتلك الأمور تحدث، وسنبحث عن الأشياء الإيجابية من خلال تحليل المباراة السابقة".

    وتابع: "النتائج لم تكن جيدة في المباريات الأخيرة، هذا صحيح وجماهيرنا لا ترغب في ذلك، نعلم أنه يمكننا تغيير الوضع، ونحن في حالة جيدة، ويجب أن يكون المشجعون معنا".

    وعن استمرارية الفريق قال زيدان: "جميع مبارياتنا ستكون مهمة، وغداً هناك 3 نقاط علينا الحصول عليها، وسنفعل كل شيء من أجلها، ورغم عدم تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة على ملعبنا، ولكن يجب أن نظل إيجابيين".

    وعن جلوس كروس على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي، علق: "عندما لا تحصل على نتيجة جيدة فإن الإعلام يقوم بتحليل كل شيء، بعد أن جلس توني على مقاعد البدلاء، قاموا بكتابة كل شيء. لقد كان قراراً فنياً، واخترت لاعباً آخر للمشاركة في مركزه. هذا كل شيء ولا يمكن قول أي أمر آخر".

    وتحدث زيدان عن ليونيل ميسي، قائلاً: "كلنا نعرف مدى أهميته لبرشلونة، إنه النجم الأول لهم ونعلم ما سيقوم به، ونعلم ما يتوجب القيام به. سنلعب ضد منافس لديه العديد من الأسماء الرائعة".

    وأضاف: "أحتاج الفوز باللقب للاستمرار مع ريال مدريد؟ هذا قرار شخص آخر، أعرف ماذا يجب علي القيام به، الصحافة تتحدث في الكثير من الأمور للحفاظ على وظيفتها، وأنا لدي ما أقوم به، لقد حققنا بعض النتائج السيئة ولكن رغبتي هي الاستمرار".

    واختتم المدرب الفرنسي حديثه قائلاً: "يجب أن تكون الجماهير معنا غداً منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية. سنقدم كل شيء على أرضية الملعب.. لست قلقاً لأننا فزنا في العديد من المباريات على مدار 4 أشهر، ويمكننا تسجيل الأهداف كما هو الحال دائما".

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    الكلمات الدلالية:
    برشلونة, ريال مدريد, كلاسيكو, ميسي, زيدان
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