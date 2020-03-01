أهداف مباراة بيراميدز وزناكو 3-0 في الكونفدرالية الأفريقية... فيديو

قطع فريق بيراميدز المصري خطوة واسعة نحو التأهل لدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما سحق مضيفه زاناكو الزامبي في عقر داره بنتيجة (3-0) اليوم الأحد على ستاد (هيثرو) بالعاصمة الزامبية لوساكا في جولة الذهاب لدور ربع النهائي بالبطولة.

سجل أهداف بيراميدز المدافع علي جبر في الدقيقة 18 ومحمد فاروق في الدقيقة 24 وعبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

وأصبح بيراميدز على أعتاب نصف نهائي الكونفدرالية في أول مشاركة له بالبطولة القارية حيث يحتاج زاناكو إلى معجزة كروية بالفوز بفارق 4 أهداف للصعود في لقاء الإياب المقرر يوم الأحد المقبل في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.