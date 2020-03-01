وفاة رضيع في الدوري السعودي ووزارة الرياضة السعودية تكشف الملابسات

شهدت مباراة الفتح والوحدة في الدوري السعودي لكرة القدم، والتي أقيمت يوم أمس السبت، وفاة طفل رضيع كان متواجدا مع أسرته في مدرجات ملعب اللقاء.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية بيانا أوضحت فيه ملابسات الحادث، جاء فيه "مع نهاية الشوط الأول تلقت إدارة الملعب بلاغا عن حالة إسعافية طارئة في المدرجات".

وأضاف البيان "على الفور اتجه الطاقم الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي وكانت الحالة لطفل يبلغ من العمر شهرا ونصف الشهر أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم وستة أطفال".

وزارة الرياضة توضح في بيان ملابسات وفاة طفل رضيع في مدرجات ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء خلال مباراة الفتح والوحدة pic.twitter.com/nTtOA82Irp — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 29, 2020

وأكمل بيان الوزارة "كان الطفل حينها فاقدا للوعي وسرعان ما فارق الحياة حيث اتضح أنه كان يعاني بسبب صعوبة في التنفس منذ ولادته".

وأتم البيان "وزارة الرياضة تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه".

يذكر أن المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، انتهت بفوز الفتح على منافسه الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.