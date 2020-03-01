مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بفوز مثير على أستون فيلا... صور وفيديو

أحرز مانشستر سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بالفوز 2-1 على أستون فيلا في استاد ويمبلي اليوم الأحد.

وسيطر مانشستر سيتي، الذي توج باللقب 5 مرات في آخر 7 مواسم، على المباراة وتقدم 2-صفر بعد مرور 30 دقيقة فقط.

Beautiful play by City and clinical finish by Aguero 🔥 #MCIAVL #CarabaoCup pic.twitter.com/87aSjXU2x4 — ⚽️ SIMPLY FOOTBALL ⚽️ (@MostafaMaki99) March 1, 2020

وسجل ثنائية السيتي سيرجيو أجويرو (20) ورودريجو (30)، بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد مبوانا ساماتا (41) ليقلص الفارق لأستون فيلا قبل الاستراحة ويعيد الأمل لناديه في تحقيق انتفاضة.

City add a second from a corner that shouldn’t have been given‼️ #MCIAVL #CarabaoCup pic.twitter.com/4Du19h5UYg — ⚽️ SIMPLY FOOTBALL ⚽️ (@MostafaMaki99) March 1, 2020

ولم يكن الشوط الثاني بنفس إثارة الشوط الأول وصنع الفريقان القليل من الفرص قبل أن يتألق كلاوديو برافو حارس سيتي وينقذ ضربة رأس من بيورن إنجلز قبل دقائق من النهاية.

وأحرز السيتي بالتالي لقب كأس الرابطة للموسم الثالث على التوالي وللمرة السابعة في تاريخه، بينما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995-1996.