مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بفوز مثير على أستون فيلا... صور وفيديو

3 times in a row#CarabaoCup— Nwanneka Omeche 💙🇳🇬 (@nwanneka_omeche) March 1, 2020
CITEH!!!!! 💙 pic.twitter.com/FnVNo6iRoP
وسيطر مانشستر سيتي، الذي توج باللقب 5 مرات في آخر 7 مواسم، على المباراة وتقدم 2-صفر بعد مرور 30 دقيقة فقط.
Beautiful play by City and clinical finish by Aguero 🔥 #MCIAVL #CarabaoCup pic.twitter.com/87aSjXU2x4— ⚽️ SIMPLY FOOTBALL ⚽️ (@MostafaMaki99) March 1, 2020
وسجل ثنائية السيتي سيرجيو أجويرو (20) ورودريجو (30)، بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد مبوانا ساماتا (41) ليقلص الفارق لأستون فيلا قبل الاستراحة ويعيد الأمل لناديه في تحقيق انتفاضة.
City add a second from a corner that shouldn’t have been given‼️ #MCIAVL #CarabaoCup pic.twitter.com/4Du19h5UYg— ⚽️ SIMPLY FOOTBALL ⚽️ (@MostafaMaki99) March 1, 2020
ولم يكن الشوط الثاني بنفس إثارة الشوط الأول وصنع الفريقان القليل من الفرص قبل أن يتألق كلاوديو برافو حارس سيتي وينقذ ضربة رأس من بيورن إنجلز قبل دقائق من النهاية.
SAMATTA SCORES‼️🔥⚽️ #AVLMCI #CarabaoCup pic.twitter.com/01A7KTBhYm— ⚽️ SIMPLY FOOTBALL ⚽️ (@MostafaMaki99) March 1, 2020
وأحرز السيتي بالتالي لقب كأس الرابطة للموسم الثالث على التوالي وللمرة السابعة في تاريخه، بينما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995-1996.
Champions🏆🏆🏆#CarabaoCupFinal #CarabaoCup #Mancity pic.twitter.com/6B2wiFVvpz— TAiKi【CITYZENS】🦈 (@Cityzens_T21lva) March 1, 2020
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