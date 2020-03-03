مدرب الفراعنة يكشف "شرط" ليفربول لانضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، عن شرط من نادي ليفربول، قبل الموافقة على انضمام الدولي المصري، محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد "طوكيو 2020".

وقال غريب، في تصريحات تلفزيونية مصرية: "كلوب طلب ملفا كاملا عن برنامج المنتخب الأولمبي، وجاري تجهيزه ليدرس إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بقوله "لدي قناعة وأمل كبير أن يتواجد محمد صلاح معنا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في تواجده، إنه اسم كبير في الكرة العالمية وسيكون إضافة قوية لنا خاصة أننا نتطلع للمنافسة على ميدالية أولمبية لذا لابد من استغلال كل إمكانياتنا".

واستمر غريب قائلا "لسنا أصحاب القرار بل النادي الإنجليزي ومدربه كلوب وصلاح ذاته، لقد فوضنا عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في التحدث معه".

ولا يحق للمنتخب الأولمبي استدعاء لاعب للمشاركة بالأولمبياد دون الحصول على موافقة ناديه، الذي يمتلك كامل الحق، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في منعه من اللعب للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح شوقي غريب في تصريحاته "سوف نقيد ٥٠ لاعبا في القائمة المبدئية يوم ٢٠ مايو، بينهم ١٢ لاعبا من الكبار، والقائمة النهائية موعد إرسالها في الأول من يوليو".

وقال غريب كذلك: "أي لاعب سيصدر بحقه عقوبة انضباطية أو أخلاقية لن يتواجد معنا في المنتخب الأوليمبي، لأن الحب والاحترام أساس النجاح الذي تحقق".

وأضاف "إمام عاشور لديه درجات استئناف، ولكن إذا تأكدت عقوبته من الصعب أن يتواجد في المنتخب".

وتابع "هناك من تم استبعاده ٤ أو ٦ أشهر أو سنة، نحن نربي النشء ليكون مفيدا، ولكن إذا صمم لاعب على سلوكياته، سيعني ذلك استنفاذ كل محاولات العلاج".

وبسؤاله عن إمكانية استدعاء عمرو وردة، رد المدير الفني للمنتخب الأولمبي "التصرفات الأخلاقية يمكن أن تتكرر مع أي مدرب، هناك فترة أولى التقويم والعلاج بحثا عن نتيجة".

وختم تصريحاته "موقف وردة واستبعاده من المنتخب ووجود لغط سبب قلقا داخل المعسكر، وأثرت على استمرارية المنتخب في كأس الأمم الأفريقية".