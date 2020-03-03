محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول في مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد

فضل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة تشيلسي.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ودفع كلوب بمزيج بين الأساسيين والبدلاء لمواجهة تشيلسي في الكأس.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أدريان.

الدفاع: ويليامز – جو جوميز – فان دايك – روبرتسون.

الوسط: فابينو – لالانا – جونز.

الهجوم: مينامينو – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونيرجان – جويل ماتيب – ميلنر – تشيريفيلا – أليكس تشامبرلين – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

ولعب الفريقان 10 مرات في مسابقة كأس الاتحاد آخرها كان نهائي عام 2012، حين توج تشيلسي بفضل فوزه بهدفين لهدف على ليفربول، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

ويتفوق البلوز في المواجهات المباشرة بـ 6 انتصارات مقابل 4 لليفربول .

ولدى تشيلسي 8 ألقاب في كأس الاتحاد آخرها كان في 2018، مقابل 7 ألقاب لليفربول كان آخرها في 2006.