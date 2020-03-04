رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يحسم الجدل بشأن إلغاء الحدث هذا العام

علق رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الأربعاء، على التكهنات بأن الحدث الرياضي البارز قد يُلغى هذا العام بسبب القلق المتزايد إزاء تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز" رفض يوشيرو موري هذه الادعاءات مؤكدًا أنها لم تكن أحد الخيارات المطروحة، مضيفًا: "أنا لأ أفكر في ذلك".

وردا على سؤال حول متى يمكن للمنظمين اتخاذ قرار بشأن تغييرات متعلقة بالأولمبياد، قال: "أنا لست الله، لذلك لا أعرف". وقال إنه سعيد لثقة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في عقد الحدث في موعده.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للجنة أولمبياد طوكيو، توشيرو موتو، عن ثقته في أن دورة الألعاب الصيفية ستبدأ في موعدها في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز.

يأتي ذلك بعدما قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية، سيكو هاشيموتو، أمس الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا الجديد يقد يتسبب في تأجيل أولمبياد "طوكيو 2020".

وأشارت الوزيرة اليابانية، خلال استجواب في البرلمان، إلى أنه قد يكون هناك صعوبة في استقبال الأولمبياد في شهر يوليو/ تموز المقبل، إذا ما استمرت معدلات تفشي كورونا بتلك الوتيرة.