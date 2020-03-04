توصية بإقامة مباراة الترجي والزمالك في تونس دون جماهير... واتحاد الكرة يتدخل

أوصت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، بعدم حضور الجماهير للمباريات المقبلة، وبالتحديد مباراتي دوري أبطال أفريقيا التي يخوضها فريقا الترجي التونسي والنجم الساحلي على ملعب رادس.

وقال المدير العام للرعاية الصحية الأساسية ورئيس لجنة متابعة فيروس كورونا، شكري بن حمودة، إن "وزارة الصحة تنصح بتفادي التجمعات الكبيرة، خصوصا في ظل الشكوك التي تحوم حول تفشي فيروس كورونا في مصر"، وذلك حسب إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية.

وأكد أن هذه التوصيات بإقامة المباريات دون حضور جمهور تشمل أيضا بقية التظاهرات الرياضية، بما في ذلك مباراة الترجي التونسي والزمالك المصري، ومباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي المغربي، مضيفا أن القرار يبقى بيد السلطة السياسية.

بدوره، رد الاتحاد التونسي نافيا كل تلك الشائعات، مؤكدا أنه لم تصل إليه أي خطابات رسمية بشأن تخفيض عدد الجماهير، أو لعب مباراة الترجي والزمالك، والنجم ضد الوداد دون جماهير.

وجاء في نص بيان الاتحاد التونسي: "مقابلات نهاية الأسبوع المحلية والدولية بحضور الجمهور تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الإفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي:- لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفًا رسميًا من مؤسسات الدولة المعنية، في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جاري بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور، في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية وأن يكون النجاح حليفها".

وكان نادي الترجي قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بخوض مواجهة الزمالك بحضور جماهيري يصل لـ 60 ألف متفرج، أي السعة الكاملة لمدرجات ملعب "رادس".

ونجح الزمالك في تكريس عقدة الترجي التونسي أمام الأندية المصرية على أرضها بعد الفوز الثمين الذى حققه بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، في "ذهاب" دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ولم يحقق الترجي التونسي أي انتصار طوال 19 مباراة في تاريخه أمام الأندية المصرية على أرضها، بتلقيه 8 هزائم والتعادل في 11 مباراة.