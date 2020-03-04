اللجنة الدولية تكشف مصير أولمبياد طوكيو

أعلن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا للجنة للوقوف على تحضيرات أولمبياد طوكيو 2020 لم تذكر خلاله كلمة "إلغاء" أو "تأجيل" وسط تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، قال باخ للصحفيين: "أؤكد لكم أن اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لم يذكر كلمة إلغاء أو تأجيل".

ومن جانبه، قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو ، إنه يثق في انطلاق الدورة يوم 24 يوليو/يونيو عقب اتصال مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية.

ورغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان، إلا أن الحكومة أكدت أن خطط استضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وخلال الموعد المحدد تسير في طريقها.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من خمسين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا.

ووجدت مجموعة من العلماء في ألمانيا دواء يدعى "camostat mesylate"، من المتوقع أنه يعمل على محاربة مرض "كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2".