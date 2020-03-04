فيديو... نجل ميسي يحرز هدفين ويقود صغار برشلونة للفوز 9-2

وبجانب صاحب الرقم 10، يلعب في الفريق كل من بينجامين نجل لويس سواريز، وميلان، نجل جيرارد بيكيه.

Velocidad, control y definición. Como papá, pero con derecha.



Thiago Messi, con la 10 en la espalda, ya marca goles en la Sub-8 del Barcelona. pic.twitter.com/jPeWxlgg5N — DEPORTV (@canaldeportv) March 3, 2020

وجمعت المباراة بين فريق تياغو ويدعى "Escola Sergio" وفريق "Escola Semedo"، وهما فريقان ينتميان لأكاديمية برشلونة.