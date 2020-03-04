قرار رسمي تونسي بشأن جماهير الزمالك والترجي

أصدرت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، بيانًا تمنع فيه حضور الجماهير الزائرة في مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب ظهور أول حالة فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين الماضي.

وأعلن عبداللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المباريات الدولية التي ستجري في تونس، ستقام بحضور الجمهور التونسي فقط، بما في ذلك مباراة الترجي التونسي وضيفه الزمالك، بعد غد الجمعة في إياب دور الثمانية لبطــولة دوري أبطــال أفريقيا لكــرة القدم، بحسب صحـــيفة "الصبــاح" التونسية.

وأشار المكي قائلا: "نأمل من أصدقائنا وأشقائنا في مصر أن يتفهموا هذا القرار وأن يعودوا للمختصين هناك وسيؤكدون أن هذا الإجراء عادل ونزيه ويستند إلى مصلحة عامة بيننا وبينهم ولا وجود لاعتبارات أخرى".

وكانت وزارة الصحة التونسية أوصت بعدم حضور الجماهير للمباريات المقبلة، وبالتحديد مباراتي دوري أبطال أفريقيا التي يخوضها فريقا الترجي التونسي والنجم الساحلي على ملعب رادس.

وقال المدير العام للرعاية الصحية الأساسية ورئيس لجنة متابعة فيروس كورونا، شكري بن حمودة، إن "وزارة الصحة تنصح بتفادي التجمعات الكبيرة، خصوصا في ظل الشكوك التي تحوم حول تفشي فيروس كورونا في مصر"، وذلك حسب إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية.

وأكد أن هذه التوصيات بإقامة المباريات دون حضور جمهور تشمل أيضا بقية التظاهرات الرياضية، بما في ذلك مباراة الترجي التونسي والزمالك المصري، ومباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي المغربي، مضيفا أن القرار يبقى بيد السلطة السياسية.

بدوره، رد الاتحاد التونسي نافيا كل تلك الشائعات، مؤكدا أنه لم تصل إليه أي خطابات رسمية بشأن تخفيض عدد الجماهير، أو لعب مباراة الترجي والزمالك، والنجم ضد الوداد دون جماهير.

وجاء في نص بيان الاتحاد التونسي: "مقابلات نهاية الأسبوع المحلية والدولية بحضور الجمهور تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الأفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي:- لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفًا رسميًا من مؤسسات الدولة المعنية، في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جاري بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور، في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية وأن يكون النجاح حليفها".