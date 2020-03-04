تركي آل الشيخ يكشف أسباب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أسباب استقالته من منصب الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وكان تركي آل الشيخ قد اتخذ قرارا بالاستقالة من منصب الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال آل الشيخ عبر "فيسبوك": "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة، تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها".

وأضاف: "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي ألميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".

وتابع: "فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث، حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

يذكر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي كان قد منح آل الشيخ منصب الرئاسة الشرفية بعد نجاحه في الانتخابات بأيام قليلة.