فيديو... منتخب السنغال يتوج بطلا لكأس العرب للشباب

حصد المنتخب السنغالي للشباب لقب بطولة كأس العرب عقب الفوز على منتخب تونس بهدف دون رد مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية.

سجل هدف السغال الوحيد سامبا دالو في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وشارك المنتخب السنغالي في البطولة بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم، عقب اعتذار منتخبي قطر وجزر القمر.

يذكر أن منتخب السنغال بلغ النهائي بالفوز على منتخب البحرين بخماسية نظيفة في ربع النهائي، ثم تجاوز منتخب مصر في نصف النهائي، بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.