فيديو... لاعب توتنهام يصعد إلى المدرجات للاشتباك مع مشجع من أجل شقيقه

فور نهاية مباراة توتنهام ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، صعد لاعب توتنهام إيريك داير إلى المدرجات للشجار مع أحد المشجعين.

وكان المشجع قد اشتبك مع الشقيق الأصغر لداير، ليصعد الأخير إلى المدرجات من أجل مساعدة شقيقه ويتشاجر مع المشجع قبل أن يتدخل الأمن.

وودع توتنهام المسابقة بعد خسارته على أرضه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Eric Dier tryna fight a fan after a game🤨 straight savage 🙅🏼‍♂️ pic.twitter.com/CTiHVxsTU5 — Jay Ilori (@JayIlori) March 4, 2020

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام: "هذا الشخص أهان إيريك، العائلة، كانت هناك، شقيقه الصغير لم يكن سعيدا بالموقف".

وأضاف "أكرر نحن المحترفون لا يمكننا فعل هذا، ولكنني أكرر أنني مع اللاعب وأتفهم موقفه. الجماهير كانت تشجع الفريق حتى آخر ركلة جزاء أضعناها".

Eric Dier apparently confronted a fan who racially abused Gedson Fernandes after his missed penalty. Disgusting if true and I stand by Dier and his actions. #THFC pic.twitter.com/KkA0Y3FSBc — COYS.com (@COYS_com) March 4, 2020

وعند سؤاله عما يتوقعه من عقوبات من قبل النادي على اللاعب، أجاب "إذا فعل النادي هذا لن أوافق عليه، رغم ارتكاب اللاعب لفعل خاطئ".