إلقاء القبض على رونالدينيو في باراغواي

ألقت السلطات في باراغواي القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو، لحمله جواز سفر مزور، مدون به أنه من مواطني البلد اللاتيني.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على صاحب الـ39 عاما وشقيقه روبرتو مساء الأربعاء، داخل أحد المنتجعات.

وقالت مصادر داخل جهاز الشرطة، إنه تم العثور على جوازي سفر مزورين داخل الفندق.

¡Ronaldinho, detenido en Paraguay! El astro brasileño fue denunciado, junto a su hermano, por supuesta adulteración de documentos falsos. Está bajo custodia policial en su hotel y este jueves se tendrá que presentar a declarar. pic.twitter.com/oaW19BY73A — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2020

وتم منع لاعب الكرة البرازيلي الشهير من مغادرة مقر إقامته في باراغواي، بالتزامن مع تحقيقات يتم إجراؤها معه.

وأوضح مقربون من رونالدينيو، أنه لجأ لجواز سفر مزور لمعاناته من مشاكل قانونية في البرازيل تمنعه من السفر.

يذكر أن السلطات البرازيلية قررت في يوليو/ تموز الماضي سحب جواز السفر الخاص برونالدينيو وبشقيقه، بسبب الحكم الصادر ضدهما وشركتهما العقارية نتيجة مخالفة في الإنشاءات عام 2015.