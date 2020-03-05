فيديو... هدف أكثر من رائع في الدوري الروسي

شهدت الجولة 20 من الدوري الروسي، تسجيل هدف أكثر من رائع، عن طريق ماريو فيرنانديز لاعب سسكا موسكو.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم أورال بهدف دون رد، قبل أن يسجل الروسي صاحب الأصول البرازيلية، هدفه الرائع في الدقيقة 91.

Two touches, one stunner 🔥

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Mario Fernandes and his late-game masterpiece ⚽️

⠀#RPL #CSKA pic.twitter.com/NbCIZgeIJP — Russian Premier Liga (@premierliga_en) March 4, 2020

ويحتل سسكا موسكو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الروسي برصيد 35 نقطة، بفارق 11 نقطة عن زينيت المتصدر.