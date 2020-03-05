تسجيل
19:40 GMT05 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    يورغن كلوب

    بعد تسجيل أول إصابة في "ليفربول"... كلوب ينفجر غضبا بسبب سؤال عن "كورونا"... فيديو

    © REUTERS / Andrew Yates
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/images/104390/50/1043905048.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202003051044776331-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    استشاط مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، غضبا، بسبب سؤال عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

    ورد كلوب، في مؤتمر صحفي نقله موقع "ليفربول"، بغضب على سؤال، بشان إذا ما كانت إدارة فريق ليفربول تشعر بالقلق بسبب تفشي فيروس "كورونا".

    محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ولفر هامبتون، 23 يناير/ كانون الثاني 2020
    © REUTERS / CARL RECINE
    مشكلة كبيرة قد تكون سببا لخسارة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رغم فارق النقاط
    وقال كلوب: "لا أدري لماذا يسألني البعض عن أشياء لا أفهم فيها، كل ما لا يعجبني في تلك الحياة، هو أمر خطير للغاية بالنسبة لي".

    وتابع قائلا: "لكن هل رأي مدرب كرة قدم مهم في تلك القضية؟!، يجب أن نتحدث عن الأشياء بالطريقة الصحيحة".

    واستمر مدرب ليفربول، قائلا: "لا ينبغي أن نتحدث مع الأشخاص الذين لا يعرفون أو يمتلكون معلومات مثلي، وأن نركز حديثنا مع الأشخاص ذوي المعرفة أو الخبرة، سواء في السياسة أو الصحة".

    واستدرك المدرب الألماني بقوله: "لأنه عندما يقول إن الأمور كلها ستكون بخير، فهي ستكون بخير، لا أن يقول مدير كرة قدم مثل تلك التصريحات، لا أفهم لماذا تتحدثون معي في تلك الأمور... أنا ارتدي قبعة رياضية!".

    وكانت تقارير صحفية قد تحدثت أنه في حالة تفاقم حالات انتشار فيروس كورونا في أوروبا وبريطانيا قد يؤدي ذلك إلى فقدان ليفربول لقب الدوري الإنجليزي.

    ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقريرا قالت فيه إن نادي ليفربول لم يضمن الفوز بلقب الدوري بعد، بسبب فيروس كورونا.

    وأضافت: "في حالة انتشار المرض بشكل أكبر في بريطانيا سيتم إلغاء كل البطولات والتوجه إلى محادثات يتم من خلالها اتخاذ القرار بإلغاء النتائج أو اعتمادها".

    وتابعت الصحيفة: "لا يوجد لوائح في الاتحاد الإنجليزي تحكم في حالات الأزمات، لذلك قد يطلب البرلمان البريطاني إيقاف الرياضة لمدة شهرين في حالة انتشار المرض بشكل أكبر، حينها على الاتحاد الإنجليزي إجراء اجتماع لاتخاذ القرار".

    يذكر أن جماهير ليفربول لم يكتب لها الفرح بهذا الإنجاز منذ اعتماد التسمية الجديدة للبطولة عام 1989، وخسر ليفربول فرصته بإحراز كأس البريمير ليغ بعد أن كان قريبا منه ثلاث مرات في أعوام 2009 - 2013 - 2019 لأسباب مختلفة.

    وكان مجلس مدينة ليفربول الإنجليزية عن ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا داخل المدينة، وهي لشخص قادم من إيطاليا.

    وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة.

    ​يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول  2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

    انظر أيضا:

    "رسائل واتسآب السرية"... مدرب ليفربول يعلق على تهديد فيروس "كورونا" محمد صلاح وزملاءه
    محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول في مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد
    مشكلة كبيرة قد تكون سببا لخسارة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رغم فارق النقاط
    أهداف مباراة تشيلسي وليفربول  (2-0) في كأس الاتحاد الإنجليزي
    ظهور أول حالة كورونا في ليفربول
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الدوري الإنجليزي, يورغن كلوب, أخبار ليفربول, نادي ليفربول, ليفربول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة للمصور كونستانتين تشالابوف من روسيا، التقطت بواسطة هاتف آيفون 11 برو، الفائزة في مسابقة تحدي المجتمع: وضع التصوير الليلي من شركة آبل
    الفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون 11
    رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي
    رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك