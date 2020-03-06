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14:44 GMT06 مارس/ آذار 2020
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    رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقترح إلغاء كأس الرابطة الإنجليزية

    © REUTERS / Phil Noble
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    اقترح الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إلغاء كأس الرابطة في انجلترا تخفيفا لازدحام برنامج المباريات هناك.

    وفي كل موسم تنافس فرق إنجلترا في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، لكن مواعيد وترتيبات كأس الرابطة تتعرض لانتقادات في الوقت الحالي خاصة في ظل إقامة مواجهتي قبل النهائي من دورين للذهاب والإياب ما يزيد من معاناة بعض الفرق بسبب كثرة المباريات.

    أستون فيلا يسحق صبية ليفربول بخمسة أهداف ويصعد إلى قبل نهائي كأس الرابطة
    © REUTERS / ANDREW YATES
    أستون فيلا يسحق صبية ليفربول بخمسة أهداف ويصعد إلى قبل نهائي كأس الرابطة... فيديو
    واضطر ليفربول لإشراك فريق تحت 23 عاما في دور الثمانية هذا الموسم، لأن الفريق الأول كان مضطرا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية وناشد المدرب الألماني يورغن كلوب السلطات الرياضية إعادة النظر في المواعيد.

    وقال تشيفرين، في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز"، "ألغيت كأس الرابطة في فرنسا بالفعل. ولم يتبق سوى إنجلترا. أعتقد أن الكل يدرك أن إلغاء البطولة سيصب في صالح الجميع".

    وألغت رابطة المحترفين الفرنسية كأس الرابطة بداية من الموسم المقبل بعد فشلها التعاقد مع جهة لبث المباريات خلال الفترة ما بين 2020 و2024 في حين هناك بطولة كأس واحدة فقط في كل من ألمانيا وإسبانيا وايطاليا.

    وأضاف تشيفرين "لكن المشكلة هي أنه من خلال الكأس يتم تمويل الكثير من الأندية المتعثرة. لذا فأنا أتفهم المشكلة. كما أن الانجليز يتمسكون بالتقاليد ويحبون الأشياء الموجودة منذ مدة طويلة".

    وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على أستون فيلا 2-1 في المباراة النهائية في استاد ويمبلي اللندني الشهير، الأحد الماضي.

    انظر أيضا:

    أستون فيلا يسحق صبية ليفربول بخمسة أهداف ويصعد إلى قبل نهائي كأس الرابطة... فيديو
    بث مباشر... تشيلسي ومان سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (دقيقة بدقيقة)
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    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم, كأس الرابطة الإنجليزية, الدوري الإنجليزي
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