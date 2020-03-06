غوارديولا ينسحب من سباق الدوري الإنجليزي وعينه على دوري الأبطال

صرح الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بانتهاء منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي لحساب المتصدر ليفربول، بعد تخلفه عنه بفارق 22 نقطة.

وأكد الإسباني على تركيز فريقه في المنافسة على لقبي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال غوارديولا: "لا يمكننا المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن أمامنا كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا".

مضيفا بأن لقاء شيفيلد وينزداي كان أشبه بلقاء المباريات النهائية، وبأنه تحدث طويلا مع لاعبيه عن هذا اللقاء.

هذا وحسم مانشستر سيتي تأهله لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على مضيفه شيفيلد وينزداي، في عقر داره بهدف دون رد.

وبخصوص غيابه نجميه البلجيكي دي بروين وكايل ووكر قال غوارديولا: "دي بروين واجه مشكلة في الكتف، لم يكن جاهزا للمشاركة أمام شيفيلد، في الدقائق الأخيرة من مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين سقط وكانت لديه مشكلة، لا نعرف كم من الوقت سيغيبه، لكن نأمل ألا يكون كثيرا. أما ووكر فشارك في كثير من المباريات مؤخرًا، أردنا إراحته من أجل المواجهات المقبلة".